Уровень IT в Монголии, IT-навыки очень высоки даже по сравнению с развитыми странами, — Кодзи Курушима

Кодзи Курушима

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор принимает самые важные решения в бизнесе. Их принципы, убеждения и взгляды определяют будущее Монголии. По этой причине Gogo.mn приглашает на интервью руководителей крупных монгольских компаний. Кодзи Курусима был назначен генеральным директором корпорации Mobicom месяц назад.

- Вы приехали в Монголию пять лет назад. Итак, бизнес-сообщество уже знает вас. Но, пожалуйста, представьтесь нашим читателям.

-Я родился в Японии, Осака. Мне 45 лет. Осака – второй по величине район Японии. Мой отец был торговцем в одной из крупнейших торговых компаний Японии. В связи с деловой характеристикой его переводили на разные места работы. Когда мне было 7 лет, моя семья переехала в Канаду. Там я пробыл 6,5 лет. Потом мы вернулись в Японию, Токио.

Я был хорошим мальчиком, не запугивал людей, не был таким тихим, не таким супер активным. Я в основном строго следовал правилам.

У меня есть два младших брата. Один на год моложе меня. Еще один младше меня на 5 лет. Мои братья сейчас в Японии. Мой первый младший брат работает в компании по страхованию жизни. Сейчас он в Японии. Еще один работает в исследовательской компании. Он занимается бухгалтерией.

Монгольские семьи очень близки. Вы часто встречаетесь со своими родителями, братьями и сестрами. Моя семья, мы не так часто встречаемся, максимум два раза в год. Я не видел своего первого младшего брата более 10 лет. Долгое время жил в Лондоне, Нью-Йорке. Но это нормально, так как отсутствие внезапных новостей означает, что у них все должно быть в порядке.

-Какую профессию вы выбрали в университете Васэда?

- В моей старшей школе была система, по которой тебя могли перевести в университет. Это была одна из дочерних школ Университета Васэда. Поступив в эту среднюю школу, примерно 85 процентов выпускников могут поступить в университет без вступительных экзаменов. Вы сохраняете определенные оценки, вас переводят в университет.

Я не подавал документы в университет. Моя средняя школа была связана с университетом. В Японии такие системы есть в некоторых частных университетах. Я был частью этого. Когда я вернулся из Канады, я выбрал среднюю школу с хоккейным клубом. Конечно, в Японии есть вступительный экзамен. Но это всего лишь экзамен. Вы не знаете личности этого человека. Если ваша средняя школа связана с университетами или сотрудничает с ними, происходит так, что средние школы несут ответственность за отправку подходящих студентов. Этот человек соответствует среде и культуре этого университета. Большинство поступает со вступительных экзаменов. Также есть часть подключенных школ. Мне повезло, потому что поступить в университет в Японии сложно. Но получить высшее образование проще, чем поступить. Я слышал, что в США 50 процентов студентов не могут окончить свой университет.

-Васэда – второй по известности университет Японии. А три направления университета входят в ТОП-50 университетов мира. Можете ли вы рассказать нам больше о вашем университете?

- В то время я думал, что для того, чтобы присоединиться к компании, которую вы хотите, я должен пройти хороший курс. Поэтому я выбрал школу коммерции. Васэда — частный университет, основанный более 100 лет назад. Некоторые люди считают его хорошим университетом в Японии. В мировом масштабе японские университеты не входят в число лучших по сравнению с китайскими и западными университетами. Васэда — большой университет. Имеет 3-4 кампуса. Ежегодно количество выпускников составляет 10 тысяч. Я из Школы коммерции и специализируюсь на страховании. У нас было 1200 учеников в одном классе.

Вы знаете Томоко-сан? Она занимается медовым бизнесом и очень популярная японка в Монголии. Она из того же университета и закончила в том же году, что и я. Она из другой школы того же университета в другом кампусе. Мы никогда не встречались в школьные годы, но имели возможность увидеть ее в Монголии. Это такой маленький мир, что у вас есть шанс встретить человека с общей темой со всего мира.

После того, как я закончил университет и присоединился к KDDI. С тех пор 23 года. В то время, лет 20-25 назад, в Японии было принято заканчивать крупный университет, чтобы работать в крупной компании. Потому что некоторые компании выбирают по окончании университета. На самом деле, я хотел быть дипломатом. Но это не сработало для меня.

-Ваша семья здесь, в Монголии?

-Нет, к сожалению. У меня есть жена и двое детей. Одному дочке 13 лет, другому сыну 10 лет. Моя дочь поступила в частную среднюю школу, как и моя ситуация. Поэтому мы решили сохранить эту среду для нее, чтобы она могла попытаться развиваться не только в академическом аспекте, но и в других вещах, которые могут заинтересовать ее в жизни. Вот почему они решили остаться. Ничего страшного, общение с ними не проблема, так как существует множество приложений, позволяющих общаться даже на расстоянии. Также разница во времени всего 1 час, что практически не создает стресса для общения.

Моя семья вообще не говорит по-английски. Им тяжело жить в стране, где японский язык не используется. Для меня это нормально. Я говорю по-английски, я также хожу на работу в дневное время. Если они приходят сюда, может быть, днем им нечего делать, они скучны и могут напрячься. Поэтому я подумал, что им лучше остаться в Японии. До COVID я ездил в Японию три раза в год.

В последний раз я был в декабре прошлого года.

Но теперь я должен сосредоточиться на своей новой обязанности. Может быть, нелегко вернуться в Японию, чтобы увидеть свою семью такой, какой она была раньше.

- Прошло почти пять лет с тех пор, как вы приехали в Монголию. Какое монгольское слово вы выучили первым?

-Я думаю, “Сайн баина уу”. “Баярлалаа” было довольно трудно произнести. Когда вы изучаете английский язык, не так много слов с таким количеством «а».Я никогда не занимался русским языком. “Сайн баина уу” (Привет в Монголии) мне как-то было довольно легко произносить.

Я научился говорить «Би монгол хэл мэдэхгуй» (я не говорю по-монгольски). На работе многие люди, с которыми я работаю или встречаюсь, каким-то образом говорят по-английски, что помогает мне в общении и мешает мне учить монгольский.

-Пожалуйста, поделитесь с нами результатами пилотного проекта, который вы успешно провели в Монголии.

-Я не люблю говорить, что это вел только я. Последние 4,5 года я был директором по маркетингу Mobicom. Особенно когда я пришел, рынок мобильной связи был очень конкурентоспособным по цене. Многие акции Mobicom были бесплатными. На самом деле ничего бесплатного не бывает. Даже если вы покупаете ручку, есть стоимость. Вам нужно заплатить за ручку. Но люди чувствовали, что услуги связи бесплатны.

Например, использование данных и даже голосовые вызовы. Люди не чувствуют затрат, потому что вы не можете физически увидеть услугу. Конечно, есть много затрат, связанных с предоставлением услуги. Нам нужно настроить покрытие, башни и антенны. Нам нужно обеспечить связь передачи. У нас также есть сотрудники отдела кадров, которые следят за обслуживанием. Не все это признают. У меня есть телефон и сим-карта, и я говорю, что это должно быть бесплатно или дешевле.

Как изменить этот менталитет, было моей первой задачей. Потому что когда-то кто-то использовал что-то бесплатно, он больше не хочет платить за это. Легко снизить цену, чтобы сделать ее дешевле. С другой стороны, сложно сделать что-то дороже. Конкуренция на рынке была очень жесткой. Даже наши конкуренты предоставляли некоторые услуги бесплатно. Как только мы начинаем это делать, клиенты слишком привыкают к этой среде. Но как компании нам нужна некоторая отдача от клиента, чтобы иметь возможность инвестировать больше, чтобы предоставлять более качественные услуги и развивать наш бизнес в будущем.

Мы изменили всю ценовую политику и ценовые пакеты предоплаченных гибридных услуг. Мы также запускаем услугу My Mobi, которая сейчас становится стандартной. В то время стоимость услуг не была постоянной. Действительно ли это приносило пользу нашим клиентам и приносило прибыль Mobicom? Это было то, что я хотел улучшить за последние четыре года. Не только я, моя команда очень много работала над тем, чтобы это произошло.

Кроме того, Mobicom уделял особое внимание деятельности в области корпоративной социальной ответственности (КСО), и у нас был проект под названием WASH, предусматривающий санитарные туалеты в сельских школах. Но благодаря монгольскому правительству правительство решило взять этот проект с превышением государственного бюджета. Итак, наша роль закончена. Надеемся, что вскоре правительство введет санитарные туалеты по всей стране.

-VOO запущен два года назад. Сколько клиентов используют это приложение и потоковое ТВ?

-VOO имеет три различных типа продуктов. Первый — бокс, можно подключиться к любому интернет-провайдеру и можно смотреть VOO TV. Существует также мобильное приложение под названием VOO. Некоторый контент вы можете смотреть бесплатно.

Некоторый контент, на который нужно подписаться. С учетом всех этих трех у нас около 200 тысяч клиентов. Если говорить о населении Монголии, то около 15 процентов населения. Мы надеемся, что у нас еще будет расти число наших клиентов. Если им нравится, они будут продолжать пользоваться нашим сервисом. За два года около 200 тысяч может быть и неплохо. Но, как я уже говорил, нам предстоит долгий путь.

-Mobicom расширил свою деятельность в области финансов (приложение Monpay) и производства контента (VOO). Будете ли вы продолжать эту политику? Выйдет ли Mobicom на новый рынок или вы больше сосредоточитесь на текущих услугах?

- В краткосрочной перспективе я рассматриваю то, что я должен унаследовать то, что предыдущий генеральный директор внедрил для развития нашего бизнеса. Один — Mobinet, другой — Mobifinance (Monpay). Сам бизнес растет. Но полно ли? К сожалению нет.

Моя первая краткосрочная цель заключается в том, как я могу способствовать дальнейшему росту этих двух предприятий, которые мы имеем в течение нескольких лет.

Во-вторых, поскольку я уже четыре с половиной года работал в Mobicom в области маркетинга, я больше вовлечен в операционную часть этой компании. Операционный опыт в Mobicom, а теперь в качестве генерального директора, работая и внося свой вклад в компанию с другого уровня. Но я думаю, что есть много внутренних процессов и операционной эффективности, которые могут значительно повысить производительность компании, а не просто сосредоточиться на внешнем рынке для расширения наших возможностей. В конце концов, я хочу сделать работу нашей компании более плавной, эффективной и продуктивной.

В долгосрочной перспективе то, что я хочу рассмотреть, в некотором смысле немного начато. Я думаю, что монгольский уровень IT, IT-навыки очень высоки даже по сравнению с развитыми странами. Например, в Корее, Японии, США, Китае и России стоимость ИТ высока. К сожалению, внутренний рынок Монголии слишком мал.

Многие IT-таланты уезжают из Монголии и работают за границей. Им действительно нужно ехать в другие страны, чтобы работать? Может быть, мы сможем использовать существующие возможности и навыки, чтобы получить бизнес из-за рубежа. Преимущество IT безгранично. Нет необходимости в физическом производстве товаров, нет необходимости в фабриках.

В этом смысле мы не хотим максимально отражать эту ситуацию, вызывающую возможное повышение цен для нашего клиента. Влияние обменного курса, инфляция также наносят ущерб нашей прибыли. Скоро ли закончится этот кризис? Честно говоря, сложно сказать да или нет. Глядя на прошлую мировую историю, после такого конфликта или войны очень трудно восстановиться за короткий период.

Возможно, инженерные навыки и навыки программирования могут быть предоставлены из любой точки мира и в любую точку мира. Я думаю, что монголы предпочли бы оставаться рядом со своими семьями. Если мы сможем создать бизнес, мы сможем экспортировать IT-возможности за границу напрямую из Монголии, это может быть осуществимо. Мы можем производить программное обеспечение и инженерную поддержку отсюда в другие страны. Это может значительно расширить наши возможности. Вот почему мы хотим изучить возможности для бизнеса, которые мы можем получить, которые будут поддерживать зарубежные страны с монгольской стороны.

-Планируете ли вы подключать монгольские и японские компании?

-Определенно да. Мы начали работать с нашей акционерной компанией. Мы все еще находимся на стадии раннего младенца. Сейчас мы работаем с акционерами. В будущем я хочу расширяться не только в нашу материнскую компанию. Мы хотим предоставить это любым другим компаниям в мире.

- Готовится ли Mobicom к переходу на сеть 5G?

-Глобальная тенденция смещается в сторону 5G. На данный момент монгольская сторона, регулирующий орган, все еще пытается установить политику 5G. Для того, чтобы предоставлять услугу, нам нужна лицензия и частота. Частота является ограниченным активом. На данный момент ни лицензия, ни частота не были выделены ни одной компании.

Мы внимательно следим за процессом и ходом работы Государственного агентства. Мы предполагаем, что, возможно, в следующем году 5G запустится в Монголии. Мы пытаемся подготовиться к этому периоду. Это зависит от графика государственного органа по вопросам выделения лицензии и частоты.

Высокая скорость передачи данных, конечно, хорошо. Использование данных станет более удобным и беззаботным. Но с другой стороны потребление данных увеличится из-за скорости. Я беспокоюсь, что, возможно, клиенты узнают после использования и скажут, что мои данные закончились так быстро. Важна быстрая скорость. Это правильное время для слишком быстрой скорости? Мы должны признать клиентам, что высокая скорость быстро потребляет ваши данные.

- Это произошло, когда мы перешли на 4G.

-Да. Некоторые люди скажут, что раньше для использования моих данных требовалось 20 дней. Но сейчас его нет уже 5 дней, 10 дней после перехода с 3G на 4G и тем более это будет когда мы перейдем на 5G. Что происходит? Так что не только оказание услуг. Как предоставить надлежащую информацию клиентам, чтобы понять, как работает новая технология? Это роль телекоммуникационных компаний.

- С какими самыми большими проблемами вы столкнулись до сих пор?

-Поскольку я только недавно стал генеральным директором, для меня пока все сложно. Сейчас я генеральный директор компании. Мне нужно следить за всей ситуацией в компании, а не только за маркетингом. Есть технические и регламентные аспекты кадровых вопросов. Как быть в состоянии принимать своевременные суждения и быстро принимать решения, чтобы помочь нашей команде двигаться вперед.

Конечно, я стараюсь принять решение как можно быстрее. Иногда я не знаком с этой темой. У меня недостаточно информации по этому вопросу. Я имею в виду недостаток для того, чтобы принимать идеальные решения или давать указания и инструкции. Поэтому я надеюсь, что смогу ускорить это и повысить уровень своих навыков принятия решений.

Другая часть заключается в том, что, возможно, еще не все знают обо мне. Так что мне нужно ходить, чтобы увидеть наших сотрудников больше. Я еще недостаточно общался с нашей командой после того, как стал генеральным директором. Как только они увидят, кто я такой и о чем я думаю, они поймут, что я хочу делать и чего ожидать от них, что может вдохновить или мотивировать сотрудников, на что я надеюсь. Я думаю, что лидеру важно уделять всем как можно больше внимания. Лидер должен направлять команду. Вы бы предпочли следовать за лидером, которого вы знаете, или которого вы не знаете?

Если вы не знаете лидера или не знаете, о чем думает лидер, вам может быть трудно следовать. Потому что вы что-то слышите, но не знаете, почему он так говорит. У вас не может быть четкого образа лидера. Если вы его знаете или говорите, что я встречался со своим генеральным директором. Он говорил вот что, это интересно, давайте сделаем это. Как команда, мы можем стать более сплоченными. Для меня важно видеть, что делают все. Потому что они поддерживают работу и рост компании.

-Спасибо за ваше время.

источник: Gogo.mn

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