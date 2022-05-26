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ВЭФ: Монголия занимает 84-е место из 117 стран в Индексе развития туризма

CentralAsia (MNG) -  Согласно Индексу развития туризма 2021 года, представленному Всемирным экономическим форумом, Монголия занимает 84-е место из 117 стран.

Индекс развития туризма учитывает такие факторы, как инфраструктура, ценовая конкурентоспособность, наличие человеческих ресурсов, здоровье, санитария и безопасность, а также политика в области туризма.

В период с 2019 по 2021 год Монголия, Малайзия и Индия стали одними из стран с наибольшим снижением этого показателя.

Индекс развития туризма Монголии за 2021 год упал на восемь позиций по сравнению с 2019 годом. Рейтинг развития туризма Вьетнама вырос на 4,7 процента до восьми позиций. Это максимальное количество улучшений.

Отчет о конкурентоспособности туризма и путешествий (The Travel & Tourism Competitiveness Report) — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю туристической конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Аналитическая группа Всемирного экономического форума с участием многочисленных экспертов в области путешествий и туризма проводит общий анализ состояния отрасли туризма и детальный анализ конкурентоспособности сектора туризма и путешествий каждой страны.

Именно в 2007 году был в первый раз опубликован доклад о конкурентоспособности путешествий и туризма, в начальном отчете которого был представлен рейтинг 124 стран, которые были ранжированы исходя из критерия базирующегося на 12 ключевых показателях.

С 2009 года и по сегодняшний день отчет о конкурентоспособности путешествий и туризма публикуется раз в два года. Стоит отметить, что он определяет уровень конкурентоспособности 141 страны, на которые в совокупности приходится около 98% мирового туризма.

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