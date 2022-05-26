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Евросоюз заморозил активы Центрального банка России на €23 млрд
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Страны Евросоюза (ЕС) в рамках санкций заморозили активы Центробанка (ЦБ) России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд), сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает Reuters. США заморозили активы российского ЦБ на $100 млрд.

«Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС», - сказал он.

По словам Рейндерса, страны ЕС также заморозили физические активы россиян, в том числе яхты и виллы, примерно на €10 млрд. Еврокомиссар отказался отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке активов.

Как пишет «Ъ», страны Запада ввели санкции в ответ на российскую «военную операцию» на Украине, начатую 24 февраля. Минфин РФ в марте заявил, что было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ. О блокировке российских активов сообщали Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция.

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