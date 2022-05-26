После референдума я не буду наделен избыточными полномочиями и привилегиями, – Токаев

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что после референдума не будет наделен избыточными полномочиями и привилегиями, сообщает пресс-служба Акорды.

«Новый Казахстан, или вторая республика, – это демократическое общество в подлинном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние парламента будут значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой правовой реформы я как президент не буду наделен избыточными полномочиями и привилегиями. Моя задача – осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее», - сказал Токаев в четверг по итогам переговоров в Бишкеке с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Он особо подчеркнул важность референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 5 июня в Казахстане. По его словам, это историческое событие будет означать новый этап в истории нашей страны.

Токаев напомнил, что этими реформами процесс демократизации не закончится, Казахстану еще предстоит пройти долгий путь. По мнению президента РК, реформы и модернизация всей социальной системы будут продолжены.

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