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СМИ: В Стамбуле задержали нового главаря ИГ Абу Хасана аль-Куреши

CentralAsia (CA) -  Полиция Стамбула провела секретную международную операцию, в ходе которой удалось задержать нового лидера «Исламского государства» Абу Хасана аль-Куреши. Турецкий портал Oda TV сообщает, что таким образом были получены важные сведения об организации.

По данным портала, на прошлой неделе турецкая полиция узнала, что новый лидер ИГ находится в Стамбуле, и несколько дней следила за местом, в котором он жил. Международную операцию по захвату Абу Хасана аль-Куреши провели группы Стамбульского отдела разведки и борьбы с терроризмом провели. Ею руководил начальник стамбульской полиции Зафер Акташ.

После задержания лидера ИГ допрашивали группы экспертов из антитеррористической службы и национальной разведывательной организации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит подробности операции в ближайшие дни, пишет портал.

Последний глава террористической организации был убит 3 февраля 2022 года. Им был Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши — брат задержанного.

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