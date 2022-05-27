Полувагонные перевозки угля начнутся в порту Гашуунсухайт с 31 мая

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ работает в порту Гашуунсухайт аймака Өмнөговь.

В результате длительных переговоров между двумя сторонами (Монголия-КНР) и строгого соблюдения режима инфекционного контроля 25 мая началась дальняя перевозка угля.

Кроме того, 31 мая начнутся перевозки угля в полувагонах. Заторы в порту решены, и есть возможность увеличить экспорт, который резко упал в течение многих месяцев.

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