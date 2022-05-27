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Пентагон сообщил о потере Россией около 1000 танков в Украине

CentralAsia (KZ) -  Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла около 1000 танков, сообщают со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США Financial Times и CNN в четверг, 26 мая.

По данным Вашингтона, Россия также потеряла более 30 истребителей, 50 вертолетов и 350 артиллерийских орудий. Несмотря на это, по словам представителя Пентагона, у России осталось «много возможностей» для атаки.

«Они вложили в эту битву ужасающе много своей техники и своего личного состава. И украинцы несут потери, русские несут потери. У русских действительно есть превосходство по количеству средств, которые они могут применить в этой борьбе с точки зрения людей, техники и оружия, и мы просто должны иметь это в виду», - добавил чиновник.

По его словам, с начала войны Россия направила в Украину 110 батальонных тактических групп, что составляет около 80 процентов всех боеспособных сил страны.

По оценке Генштаба Украины, с начала войны Россия потеряла 1315 танков, более 800 орудий и ракетных систем залпового огня, 206 самолетов и 170 вертолетов. По оценкам британской разведки, за первые три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такое же число погибших, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане. К этому привело «сочетание плохой тактики действий, ограниченного прикрытия с воздуха и отсутствия гибкости командования», заявили британские военные.

В конце апреля в Пентагоне сообщали, что Россия могла потерять в Украине примерно четверть боевой силы, собранной для вторжения. На тот момент потери техники оценивались примерно в 500 танков, 300 бронированных машин, 20 истребителей и 30 вертолетов.

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