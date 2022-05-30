Тедди Пьер-Мари Ринер вручил свою золотую медаль монгольскому судье С. Нямсайхан

Тедди Пьер-Мари Ринер

CentralAsia (MNG) - 28 мая 2022 года в Вильбоне прошел национальный чемпионат сборной Франции по дзюдо.

Соревнования судил государственный судья по дзюдо С. Нямсайхан иү Монголии, а заслуженная спортсменка Монголии Б. Мөнгөнчимег завоевала серебряную медаль как легионер во Франции.

В смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио французы, победившие Японию по дзюдо, принимают мужские и женские соревнования по дзюдо.

У мужчин победу одержала команда «Пари Сен-Жермен» во главе с легендарным Тедди Ринером, тренировавшимся на днях в Монголии.

Легендарный дзюдоист Тедди Ринер, победивший в соревнованиях, преподнес в подарок свою золотую медаль монгольскому судье С. Нямсайхану.

С.Нямсайхан и Тедди Ринер

Женская команда

PSG – Paris Saint-Germain

ESBM Judo

SGS Judo J.C. Maisons-Alfort

Мужская команда

PSG – Paris Saint-Germain

FLAM 91

AJA Paris SGS JUDO

Тедди Пьер-Мари Ринер (Teddy Pierre-Marie Riner, род. 7 апреля 1989 года, Пуэнт-а-Питр, Гваделупа) — французский дзюдоист, трёхкратный олимпийский чемпион (2012, 2016, 2020), 11-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, многократный чемпион Франции. Выступает в категории свыше 100 кг. Самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо. Трижды признавался спортсменом года во Франции (2012, 2016, 2017).

Спортивное прозвище — «Медвежонок Тедди» (Teddy bear), «Большой Тед». Рост — 205 см, вес — около 125 кг.

C 2008 года на взрослом уровне потерпел всего три поражения: 15 августа 2008 года в полуфинале Олимпийских игр в Пекине от Абдулло Тангриева из Узбекистана, 13 сентября 2010 года в финале чемпионата мира в абсолютной категории от японца Дайки Камикавы и 30 июля 2021 года в четвертьфинале Олимпийских игр 2020 в Токио от Тамерлана Башаева. Было ещё поражение на ЧМ в Токио. На протяжении более 9 лет, начиная с 2010 года, не знал поражений на татами, одержав в общей сложности 157 побед подряд.

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