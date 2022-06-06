Еще одну золотую медаль для Монголии завоевал борец Тулга в Казахстане

Тулга Төмөр-Очир

CentralAsia (MNG) - В Алматы прошел международный рейтинговый турнир «Кубок Болата Турлыханова».

4 июня, четверо борцов из Монголии завоевали медали. В частности Ц.Намуунцэцэг завоевала золотую медаль, а Д.Отгонжаргал завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг среди женщин. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Б.Болортуяа завоевала золото (-53кг), а М.Лхагвагэрэл завоевал бронзу в весовой категории до 125 кг среди мужчин.

Тогда вчера монгольский борец Тулга Төмөр-Очир (-65кг) завоевал золотую медаль, победив узбекистанца Аббоса Рахмонова со счетом 9:1. Он победил Комрона Холова из Таджикистана со счетом 11:0 в четвертьфинале и Умиджона Джалилова из Узбекистана со счетом 5:1 в полуфинале.

А еще один боец ​​Бямбадорж Бат-Эрдэнэ (-74кг) завоевал серебряную медаль, уступив в финале Таймуразу Салказанову из Словакии.

Монгольские борцы завоевали 3 золотые, одну серебряную и 2 бронзовые медали в Алмате.

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