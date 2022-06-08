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Более 100 фотографий представлены на выставке «Бесчисленное чудо Алтая»

CentralAsia (MNG) -  30 мая в Музыкально-драматическом театре аймака Баян-Өлгий открылась фотовыставка «Алтайн тумэн гайхамшиг» (букв.«Бесчисленное чудо Алтая»). Выставка была организована офисом программ Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Монголии, Департаментом окружающей среды и туризма аймака Баян-Өлгий и Ассоциацией фотографов «Единство».

На выставке, открывшейся в рамках празднования 30-летия создания Программного офиса WWF в Монголии, представлено более 100 фотографий, сделанных фотографами из аймаков Говь-Алтай, Увс, Баян-Өлгий и Ховд.

В целях повышения экологической осведомленности граждан, обеспечения экологического образования, популяризации прекрасной природы своей родины и представления публике произведений, созданных фотографами, выставка представляет интригующие фотографии и экспонаты, изображающие природу, дикую природу и растения, а также кочевой образ жизни.

«Ранее выставка была организована в трех аймаках: Говь-Алтай, Увс и Ховд. Мероприятие этого года уникально тем, что организовано как совместная выставка, знакомящая с работами фотографов горожан, проживающих в сельской местности», — сказал сотрудник Программного офиса WWF в Монголии Б. Мөнхзориг.

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