В Казахстане запретят продавать и курить вейпы

CentralAsia (KZ) - В Казахстане законодательно запретят продажу и курение вейпов, сообщил депутат мажилиса Аманжан Жамалов в кулуарах мажилиса, передает Orda.kz.

Депутаты внесут поправку о запрете вейпов в кодекс о здравоохранении.

«Приняли решение о поправках, запрещающих в Казахстане продажу и употребление вейпов. Курительная смесь, жидкость, газ – они будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане», – сказал он.

Жамалов добавил, что депутаты решили ввести акциз на курительные стики в размере 70% от акциза на сигареты.

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