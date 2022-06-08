Главы МИД Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CentralAsia (UZ) - В Нур-Султане 8 июня состоялась встреча и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым в рамках третьей министерской встречи «Центральная Азия - Китай».

Министры обсудили широкий спектр вопросов повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном, сообщили в МИД РУз.

Обсуждены перспективы регионального взаимодействия и продолжения тесного и плодотворного диалога в рамках международных организаций.

Кроме того, рассмотрены график, повестка дня и организационные аспекты предстоящих мероприятий на высшем уровне.