В Узбекистане заставлявший супругу есть фекалии мужчина вышел из тюрьмы досрочно

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане мужчина, истязавший свою жену и заставлявший ее съесть детские фекалии, отсидел 9 месяцев вместо назначенных ему судом 3 лет и вышел по условно-досрочному освобождению. Об этом в соцсетях сообщила создатель проекта Nemolchi.uz Ирина Матвиенко.

Как сообщалось ранее, осенью 2020 года мужчина вынудил дочь снимать на видео, как его жена ест фекалии. Позднее его задержали после того, как жена рассказала блогеру и выслала видео истязаний. 14 декабря 2020 года суд Мирзо-Улугбекского района вынес приговор, согласно которому он получил три года в колонии общего режима по части первой статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание).

Однако по словам Матвиенко, в июле 2021 года она узнала, что мужчина уже вышел по УДО, отсидев всего 9 месяцев.

Говоря о правосудии, Матвиенко упомянула случай со студенткой Пединститута Муштарибону Камиловой. Днем ранее в Ташкенте Яккасарайский районный суд не признал замдекана Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами выновным в попытке изнасилования студентки. Однако его вину по статье 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) суд признал и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии.

«Богабек Юлдашев за решеткой почти 8 месяцев. А скоро 1 сентября, ждем традиционные акты гуманизма от президента», – подчеркнула Матвиенко.

18 октября 2021 года в Ташкенте заместитель декана Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами вытолкнул студентку из окна.