экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Олимпийского чемпиона приговорили к 16 годам лишения свободы в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Уголовный суд района Хан-Уул приговорил Тувшинбаяр Найдан к 16 годам лишения свободы в исправительное учреждение открытого типа.

Прокурор предложил приговорить подсудимого Тувшинбаяр Найдан к 19 годам лишения свободы в исправительное учреждение закрытого типа, при этом смягчающих обстоятельств не было.

Дело было рассмотрено судом и подсудимый Тувшинбаяр Найдан признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью, незаконном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Тувшинбаяр Найдан (монг. Найдангийн Түвшинбаяр; род. 1 июня 1984, Монголия) — монгольский дзюдоист, первый олимпийский чемпион в истории Монголии во всех видах спорта (2008).

Выступает в весе до 100 кг. На Азиатских играх 2006 года Тувшинбаяр занял пятое место как в категории тяжёлого веса, так и в свободной категории. Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Азии 2007 года и 2008 годов соответственно. Стал чемпионом Олимпийских игр 2008 года, став первым монгольским золотым медалистом. 14 августа 2008 года ему было присвоены звания заслуженного спортсмена и героя труда Монголии, ордена Чингисхана и Сухэ-Батора и Полярной звезды. На Олимпийских играх 2012 года занял второе место, став первым монгольским спортсменом, завоевавшим медали на нескольких Олимпиадах.

Монгольский дзюдоист и первый в истории страны олимпийский чемпион Тувшинбаяр Найдан 2 апреля 2021 года в пьяном состоянии жестоко избил своего друга, борца, и тем самым причинил тяжкий вред его здоровью. Тувшинбаяр Найдан было предъявлено уголовное обвинение 1 декабря 2021 года, он вышел на свободу под залог.

Потерпевший в течение восьми месяцев лечился в больнице в Корее, 19 декабря вернулся в страну и находится в отделении интенсивной терапии. И вскоре умер не приходя в сознание.

Также Тувшинбаяр выплатил представителю погибшего 2,78 млрд монгольских тугриков ($890 820 ).

«Я очень сожалею о случившемся, свою вину признаю. Погибший был моим лучшим другом, он стоял за всеми моими успехами. Семья погибшего, его братья и его родители, приношу искренние извинения. На самом деле я не собирался убивать своего друга. Я виновен во всем этом, и я хочу, чтобы судья вынес мне приговор. Я буду помогать семье своего друга до конца своей жизни», - заявил Тувшинбаяр в суде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • США расширят применение спутников для разведки на Украине
  • Можно ли после референдума привлечь к ответственности Назарбаева? Ответ Минюста Казахстана
  • В мире выявили более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей, - ВОЗ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com