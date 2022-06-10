Олимпийского чемпиона приговорили к 16 годам лишения свободы в Монголии

CentralAsia (MNG) - Уголовный суд района Хан-Уул приговорил Тувшинбаяр Найдан к 16 годам лишения свободы в исправительное учреждение открытого типа.

Прокурор предложил приговорить подсудимого Тувшинбаяр Найдан к 19 годам лишения свободы в исправительное учреждение закрытого типа, при этом смягчающих обстоятельств не было.

Дело было рассмотрено судом и подсудимый Тувшинбаяр Найдан признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью, незаконном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Тувшинбаяр Найдан (монг. Найдангийн Түвшинбаяр; род. 1 июня 1984, Монголия) — монгольский дзюдоист, первый олимпийский чемпион в истории Монголии во всех видах спорта (2008).

Выступает в весе до 100 кг. На Азиатских играх 2006 года Тувшинбаяр занял пятое место как в категории тяжёлого веса, так и в свободной категории. Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Азии 2007 года и 2008 годов соответственно. Стал чемпионом Олимпийских игр 2008 года, став первым монгольским золотым медалистом. 14 августа 2008 года ему было присвоены звания заслуженного спортсмена и героя труда Монголии, ордена Чингисхана и Сухэ-Батора и Полярной звезды. На Олимпийских играх 2012 года занял второе место, став первым монгольским спортсменом, завоевавшим медали на нескольких Олимпиадах.

Монгольский дзюдоист и первый в истории страны олимпийский чемпион Тувшинбаяр Найдан 2 апреля 2021 года в пьяном состоянии жестоко избил своего друга, борца, и тем самым причинил тяжкий вред его здоровью. Тувшинбаяр Найдан было предъявлено уголовное обвинение 1 декабря 2021 года, он вышел на свободу под залог.

Потерпевший в течение восьми месяцев лечился в больнице в Корее, 19 декабря вернулся в страну и находится в отделении интенсивной терапии. И вскоре умер не приходя в сознание.

Также Тувшинбаяр выплатил представителю погибшего 2,78 млрд монгольских тугриков ($890 820 ).

«Я очень сожалею о случившемся, свою вину признаю. Погибший был моим лучшим другом, он стоял за всеми моими успехами. Семья погибшего, его братья и его родители, приношу искренние извинения. На самом деле я не собирался убивать своего друга. Я виновен во всем этом, и я хочу, чтобы судья вынес мне приговор. Я буду помогать семье своего друга до конца своей жизни», - заявил Тувшинбаяр в суде.

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