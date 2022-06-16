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В Монголии стартовала Международная конференция женщин-миротворцев. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  Международная конференция женщин-миротворцев «Женщины, мир и безопасность» стартует сегодня в отеле «Шангри-Ла».

Конференцию открыл президент У.Хурэлсух, в ней принимают участие представители Организации Объединенных Наций (ООН), Европейского Союза и 30 стран, а также женщины-миротворцы из Вооруженных сил Монголии, правительственных военных и правоохранительных органов. Кроме того, миротворцы ООН, военачальники, военные наблюдатели, штабные офицеры, командиры, женщины-миротворцы и их представители участвуют онлайн в некоторых странах мира.

На Международной конференции «Женщины, мир и безопасность» будут обсуждаться такие темы, как:

«Определить проблемы, с которыми сталкиваются страны в достижении гендерного равенства в вооруженных силах и полиции ООН, и возможности для повышения роли женщин в миротворческих операциях»;

«Проблемы и передовая практика набора, обучения и отбора женщин на все уровни военной службы»;

«Расширение полного, равноправного и значимого участия женщин в миротворческих операциях ООН»;

Монгольские женщины-миротворцы: извлеченные уроки».

Эта международная конференция организуется Монголией впервые в регионе и имеет важное значение для вывода участия нашей страны в миротворческих операциях ООН на новый уровень и налаживания многостороннего и активного участия.

В этом году исполняется 20 лет со дня участия монгольских военных в миротворческих операциях. В прошлом Монгольские вооруженные силы направили более 20 000 миротворцев в миротворческие и международные военные операции ООН, в том числе 911 женщин.

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