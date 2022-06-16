Сборная Узбекистана до 23 лет обыграла Японию и вышла в финал домашнего Кубка Азии

CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана до 23 лет продолжает успешную поступь на домашнем Кубке Азии. В полуфинале турнира команда Тимура Кападзе победила сверстников из Японии.

Счёт в матче узбекистанцы открыли на исходе часа игрового времени – точным ударом отметился Жасурбек Жалолиддинов. В концовке матча же, когда японцы пошли ва-банк, хозяева турнира забили второй мяч – Хусаин Норчаев забил свой гол.

В финале сборная Узбекистана до 23 лет будет соперничать за трофей со сборной Саудовской Аравии, которая в полуфинале с тем же счётом 2:0 сумела обыграть австралийцев.