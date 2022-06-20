Монгольские школьники завоевали золотые медали по шахматам в Панаме

CentralAsia (MNG) - С 10 по 19 июня 2022 года состоялся чемпионат мира по шахматам среди школьников в городе Панама, в столице Республики Панама.

«Чемпионат прошел в возрастных категориях до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет с отдельными соревнованиями для мальчиков и девочек. Соревнование будет проводиться по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с общими правилами ФИДЕ», — говорится в сообщении пресс-службы федерации в Facebook.

В турнире с большим успехом приняли участие 14 лучших спортсменов-юниоров из Монголии во главе с Генеральным секретарем Монгольской шахматной федерации Ц.Батсайхан.

В категории девочек до 7 лет:

Ч.Нандинжигуур — серебряная медаль;

В категории девочек 8-9 лет:

И.Цэлмуун — серебряная медаль;

З.Энхзаяа — бронзовая медаль;

В категории девочек 10-11 лет:

М. Маргад — золотая медаль;

В категории девушек 12-13 лет:

Г.Урангоо — золотая медаль;

Б.Хулан — бронзовая медаль.

В категории юношей 12-13 лет:

Б.Тэнуунболд — серебряная медаль;

В категории девушек 14-15 лет:

Н.Энхболор — бронзовая медаль.

Победителям в категориях до 13, 15 и 17 лет были присвоены титул FM/WFM (Мастер ФИДЕ/Женский мастер ФИДЕ - прим.ред.).

Обладателям серебряных и бронзовых медалей был присвоен титул CM/WCM (кандидат в мастера/кандидат в мастера среди женщин).

Победителям в категориях до 7, 9 и 11 лет, а также обладатели серебряных и бронзовых медалей получали титул CM/WCM.

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