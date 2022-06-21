Монгольские спортсменки завоевали одну золотую и две серебряные медали на соревнованиях «Бишкек-2022»

CentralAsia (MNG) - В первый день чемпионата Азии «Бишкек-2022» монгольские спортсменки завоевали одну золотую и две серебряные медали.

Чемпионка страны среди юношей и молодежи этого года Э.Одзаяа завоевала золотую медаль в весовой категории 69 кг среди девушек до 17 лет на соревнованиях, прошедших в Бишкеке, Кыргызстан. Спортсменки Ч.Номин (46 кг) и Б.Халиун (53 кг) также завоевали серебряные медали.

В поединке за золото в Бишкеке чемпионка страны среди юниоров Э.Одзаяа победила Севинчой Полвонову из Узбекистана 6:1, Бадану Мансиг из Индии 10:0 и Харуку Кобару из Японии 17:9.

Б.Халиун, родившаяся в Японии, учившаяся в старшей школе Шигакукан, школе, воспитавшей многих олимпийских чемпионов и чемпионов мира, обыграла Сакибджамал Эсбосынову из Узбекистана, Аиду Талайбековну Нурудинову из Кыргызстана и Уту Нишиоку из Японии с результатом 10: 0 в полуфинале. В финале она проиграла Реене из Индии 6:10.

Спортсмен комплексной школы «Голомт» района Налайх, Ч.Номин завоевала серебряную медаль.

Во второй половине дня она обыграла в полуфинале Дилназ Абдыкадырову из Кыргызстана 5:2, Гулю Хаджиеву из Узбекистана 2:2 и одержала чистую победу над японкой Момоку Кавамуру. В борьбе за золотую медаль Номин уступила Шрути из Индии 4:5.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения