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Часть талибов в афганском Бадахшане присягнула Фронту национального сопротивления, - Aamaj News
Фото: Афганский Бадахшан.
Фото: Афганский Бадахшан.

CentralAsia (CA) -  Полевой командир Кари Ваккас, командующий подразделениями радикального движения «Талибан» в северной афганской провинции Бадахшан, вместе со своими боевиками перешел на сторону Фронта национального сопротивления (ФНС). Об этом сообщает новостное агентство Aamaj News.

Как уточняется, за два дня перешедшие на сторону ФНС талибы захватили кишлаки Хамбак, Кури и Коту-Бала в уезде Тагаб.

В отрядах, подчиняющихся Ваккасу, насчитывается до 300 человек. Указывается, что боевики «Талибана», отправленные в Тагаб для разгрома мятежных отрядов, вынуждены были отступить.

ФНС ведет вооруженные действия против талибов с сентября прошлого года. Изначально в него входили ополчения таджиков провинции Панджшер и военнослужащие свергнутого талибами афганского правительства.

Ваккас — не первый полевой командир «Талибана», который выступил против радикального движения.

В настоящее время подразделения талибов осаждают уезд Балхаб в провинции Сари-Пуль, где против радикального движения восстал местный командир талибов мулла Махди Муджахед. Муджахед и его бойцы — этнические хазарейцы, большинство руководителей и боевиков «Талибана» — пуштуны. Руководство радикалов назначило на место хазарейца Муджахеда пуштуна, что и привело к мятежу в уезде Балхаб.

Радикальное движение попыталось направить против Муджахеда талибов из числа этнических узбеков, но те отказались.

Отряды восставших хазарейцев насчитывают до 500 человек. Уезд Балхаб является стратегически важным. Талибы не смогли полностью захватить этот район во время своего первого правления в 1996-2001 годах.

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