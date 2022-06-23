В Узбекистане доминируют два штамма коронавируса – «омикрон» и «стелс-омикрон», - главный санитарный врач

CentralAsia (UZ) - В последнее время в Узбекистане растет количество больных COVID-19, география распространения инфекции расширяется. Сегодня, 26 июня, стало известно, что в Узбекистане обнаружен «стелс-омикрон». Ранее эксперты назвали «стелс-омикрон» самым заразным штаммом за историю пандемии.

Как сообщил руководитель Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, главный санитарный врач Баходир Юсупалиев, в настоящее время в Узбекистане доминируют два штамма коронавируса – «омикрон» и «стелс-омикрон».

В беседе с УзА он подтвердил, что сейчас некоторые узбекистанцы заражаются «стелс-омикроном».

По его данным, анализы по секвенированию генома вируса в центре передовых технологий при Министерстве инновационного развития выявили штамм омикрон в 67% случаях и новый мутированный вариант штамма омикрона «стелс-омикрон» в 33%.

В последние дни в Узбекистане резко выросло количество больных коронавирусом.

Баходир Юсупалиев заявил, что ситуация с распространением инфекции находится под контролем.

Главный санитарный врач подчеркнул, что важно обратить внимание на процесс вакцинации в стране и призвал узбекистанцев вакцинироваться от коронавируса.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что сублиния «омикрона» - ВА.2 (стелс-омикрон) можно считать самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии.