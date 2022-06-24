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Туркменистан отправит гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан

CentralAsia (TM) -  Туркменистан окажет гуманитарную помощь населению Афганистана. Об этом на встрече 23 июня сообщил глава МИД Туркменистана Рашида Мередов временному поверенному в делах Афганистана в Туркменистане Мохаммаду Фазель Саберу.

«Руководитель туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Туркменистане с глубокой скорбью восприняли весть о разрушительном землетрясении в афганских провинциях Хост и Пактика и выразил народу этой страны искренние соболезнования и чувства сопереживания», – пишет МИД Туркменистана.

Разрушительное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на 22 июня в центральном регионе Афганистана. По меньшей мере, 1000 человек погибли и еще как минимум 1500 получили ранения. Не исключено, что эти цифры будут расти.

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