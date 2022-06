Монгольская рок-группа The Hu объявляет даты турне по Великобритании и Европе

CentralAsia (MNG) - Самый известный музыкальный экспорт Улан-Батора The HU привезут свой Black Thunder Tour в Великобританию и Ирландию в конце этого года.

Только что выпустив в мае свой феноменальный сингл This Is Mongol, монгольский квартет отыграет девять концертов в конце ноября и начале декабря.

Маршрут начнется в Манчестерской академии 28 ноября и посетит Лидс, Ноттингем, Кардифф, Бирмингем, Дублин, Белфаст и Глазго, а завершится в лондонском Раундхаусе 9 декабря.

В последний раз HU гастролировали по Великобритании в феврале 2020 года, получив признание критиков, а в 2019 году они выступили на The Dogtooth Stage на фестивале Download.

Билеты на концерты тура The HU 2022 года в Великобритании поступят в продажу на сайте Planet Rock Tickets в 9 утра в пятницу, 1 июля 2022 года.

BLACK THUNDER TOUR: EUROPE & UK 2022!! Tickets go on sale this Friday at 9AM. #BlackThunderTour #TheHU pic.twitter.com/mUlTlUja6m — The HU (@TheHuOfficial) June 28, 2022

Недавний сингл «This Is Mongol» является первым дегустатором нового студийного альбома The HU, который они выпустят в конце этого года на лейбле Better Noise Music.

В декабре 2020 года HU представили свой кавер на классический гимн Metallica 1991 года «Sad But True», а также записали версию «Through the Never» для альбома Metallica «Blacklist».

Даты турне HU по Великобритании:

НОЯБРЬ 2022 г.

Manchester Academy — пн, 28-е

Leeds Stylus — среда, 30-е

ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

Nottingham Rock City – Чт 1-го

Cardiff Great Hall — пятница, 2-е

Birmingham O2 Institute – — сб, 3-е

Dublin 3Olympia – Пн, 5-е

Belfast Ulster Hall — Вт, 6-е

Glasgow SWG3 (Galvanizers) – среда, 7-е

London Roundhouse — пятница, 9-е.

