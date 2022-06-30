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Известный японский актер и модель Джунья Абэ снялся в монгольском клипе «Obsession»
阿部隼也 Junya Abe
阿部隼也 Junya Abe

CentralAsia (MNG) -  Монгольский певец Baljka снял свое третье музыкальное видео в Токио с помощью бренда Naura Ginzo. Он был сделан в сотрудничестве с композитором и товшууристом The Hu's Н.Тэмуулэн и барабанщиком The Lemons М.Өнөбаяр.

Джунья Абэ, 26-летний японский актер и модель, прославившийся не только в Японии, но и в Азии благодаря своим японским телешоу и художественным фильмам.

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