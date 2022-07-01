Чемпион мира Франция собирается доказать глубину своего таланта на женской серии FIBA 3x3 Ulaanbaatar Stop

CentralAsia (MNG) - Их герои чемпионата мира могут быть недоступны, но Франция готова продемонстрировать свои новые таланты на остановке женской серии FIBA 3x3 Ulaanbaatar Stop 1-2 июля 2022 года.

Восемь команд стремятся к славе в популярном месте для гонок 3х3 Улан-Баторе, столице Монголии, где царит 3х3. Это третья остановка в женской серии этого сезона, которая теперь занимает центральное место после шоу в Антверпене.

Посев № 2 может похвастаться безумно талантливым дуэтом Мод Стервину и Викторией Маекодунми, которые выиграли бронзу на чемпионате мира FIBA 3x3 U23 World Cup 2019. Если вы никогда не видели 25-летнюю Маджекодунми, то вас ждет настоящее удовольствие, поскольку она настоящий огнемет. Также на мероприятии состоится официальный дебют Романа Берниса в классе 3x3. Изворотливая 29-летняя девушка представляла Францию на чемпионате мира по баскетболу среди женщин в 2018 году.

Но чтобы испортить французскую команду, посевная №1 Польша, которая заняла четвертое место на открытии сезона в Тель-Авиве. Они возвращают тех же игроков, которые имели смешанный успех на чемпионате мира, где Польша штурмовала группу C, прежде чем проиграла Литве в четвертьфинале.

У Польши будут все возможности пройти весь путь, если динамичный дуэт Алдона Моравец и Клаудия Сосновска будет работать так же, как на этапе пула в Антверпене.

Европейская держава Нидерланды будут стремиться оправиться после разочарования на чемпионате мира, когда они были нокаутированы Литвой в четвертьфинале. У голландских женщин есть три игрока, вернувшиеся из Антверпена, и, что важно, одна из них - Натали Ван Ден Адель, чьи шелковистые навыки не нуждаются в представлении.

Естественно, на поле присутствует множество монгольских команд, среди которых выделяются посеянные под номером 4 Улан-Баторские амазонки (Ulaanbaatar Amazons). Новая частная команда надеется на лучшую химию после всего лишь одной победы в Тель-Авиве, но во второй раз они должны быть лучше.

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