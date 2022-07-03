Франция выиграла женскую серию FIBA 3x3 Ulaanbaatar Stop 2022

CentralAsia (MNG) - Всего через неделю после завоевания Crelan FIBA 3x3 World Cup 2022 Франция только что добавила еще один трофей в свой кабинет победой на женской серии FIBA 3x3 Ulaanbaatar Stop 2022, которая прошла в монгольской столице 1-2 июля.
Другой состав, тот же результат. Франция одержала свою первую победу в женской серии 2022 года в Улан-Баторе после победы над Нидерландами U24 в овертайме в финале (13-11).
This is how you win the #3x3WSUlaanbaatar Stop? @marie_mane #3x3WS pic.twitter.com/xUM2LmFnbI— FIBA3x3 (@FIBA3x3) July 2, 2022
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- Франция
- Нидерланды U24
- Румыния
- Польша
- Нидерланды
- Ulaanbaatar Amazons
- Монголия
- Sukhbaatar Amazons
Четвертая остановка женской серии FIBA 3x3 2022 года пройдет в Бордо, Франция, 6-7 июля.
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