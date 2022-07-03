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Франция выиграла женскую серию FIBA 3x3 Ulaanbaatar Stop 2022

CentralAsia (MNG) -  Всего через неделю после завоевания Crelan FIBA 3x3 World Cup 2022 Франция только что добавила еще один трофей в свой кабинет победой на женской серии FIBA 3x3 Ulaanbaatar Stop 2022, которая прошла в монгольской столице 1-2 июля.

Другой состав, тот же результат. Франция одержала свою первую победу в женской серии 2022 года в Улан-Баторе после победы над Нидерландами U24 в овертайме в финале (13-11).

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  1. Франция
  2. Нидерланды U24
  3. Румыния
  4. Польша
  5. Нидерланды
  6. Ulaanbaatar Amazons
  7. Монголия
  8. Sukhbaatar Amazons

Четвертая остановка женской серии FIBA 3x3 2022 года пройдет в Бордо, Франция, 6-7 июля.

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