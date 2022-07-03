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Шавкат Мирзиёев вновь вылетел в Каракалпакстан

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье, 3 июля вновь вылетел в Нукус, сообщает «Газеты.uz» со ссылкой на данные Flightradar24.

Глава государства был в столице Каракалпакстана, где произошли массовые демонстрации, в субботу и вернулся ночью.

По данным источников «Газеты.uz» сейчас в Нукусе спокойно, на улице практически нет машин. Доступ к интернету по-прежнему ограничен. Мобильная связь работает.

Волнения в Каракалпакстане произошли на фоне недовольства жителей предложенными поправками в Конституцию, предусматривавшими изменение статуса региона.

Начавшись с отдельных и коллективных видеообращений, недовольство жителей республики переросло в массовую демонстрацию в центре Нукуса 1 июля. Сообщается о погибших и раненых.

Шавкат Мирзиёев на совещании в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана заявил, что менять статьи Основного закона, касающиеся республики, не будут.

«Если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена», — заявил он.

С ночи в Каракалпакстане действует чрезвычайное положение. Оно введено сроком на один месяц.

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