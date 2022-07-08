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Полиция назвала мотив покушения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) -  Ямагами Тецуя, задержанный за покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, хотел его убить, поскольку был им недоволен, сообщает NHK со ссылкой на полицию.

Тецуя помещен под стражу. Источники, близкие к следствию, рассказали, что на месте преступления было найдено самодельное ружье. Военные источники телеканала сказали, что подозреваемый служил в морских силах самообороны в течение трех лет в середине 2000-х годов.

Тецуя 41 год, он живет в городе Нара.

В Абе стреляли в Наре на площади, где он выступал на предвыборном мероприятии в поддержку Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял. Он потерял сознание. Его доставили в местную больницу. СМИ сообщали, что у него фиксировали остановку сердца и что в службе скорой помощи говорили, что он не подавал признаков жизни. В полиции уточняли, что политик был ранен в шею и грудь.

Премьер-министр Фумио Кисида позднее сказал, что Абэ находится в критическом состоянии и врачи делают все возможное.

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