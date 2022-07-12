экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Около 2500 туристов наблюдали за открытием фестиваля Наадам

CentralAsia (MNG) -  Наадам в честь 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции и 30-й и 31-ы годовщинам Демократической революции продолжается на второй день.

В этом году на открытия национального фестиваля Наадам зарегистрировалось 5-6 тысяч туристов, из них посетили около 2500 человек.

В этом году столица продала билеты на 2-3 тысячи туристов, в зависимости от вместимости стадиона. В предыдущие годы во время фестиваля нашу страну посетило 90-100 тысяч туристов.

Большой популярностью среди иностранных туристов пользовались фестивали музыки, культуры и искусства, такие как «Дээлтэй Монгол», «Фестиваль культуры» и «Playtime». В частности, большой популярностью пользовались представления с танцем цам, выражением буддизма, большой статуей Чингисхана, ночевкой в ​​монгольском гэре (юрте) и скачками.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Каракалпакстане для абитуриентов продлят срок онлайн-регистрации в вузы
  • Самые яркие моменты церемонии открытия монгольского Наадама. ФОТО
  • В Монголии нашли богатое месторождение лития


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com