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Российский суд отменил решение о приостановке работы экспортирующего казахстанскую нефть КТК

CentralAsia (KZ) -  Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней и заменил ее на административный штраф в 200 тыс. рублей, сообщается в телеграм-канале компании.

6 мая на предприятии проходила проверка, инициированная правительством России, которая выявила «несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти».

После этого на консорциум составили административный протокол об осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией. 6 июня суд в Новороссийске приостановил работу КТК на 30 дней.

Тогда же премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел срочное совещание о «минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти». Уже 7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны развивать Транскаспийский маршрут экспорта нефти в обход России.

В середине июня Россия уже приостанавливала отгрузку казахстанской нефти до конца месяца. По официальной информации это было сделано из-за обнаружения в акватории порта Новороссийска 50 мин времен Второй мировой войны еще 16 июня. Однако российские СМИ растиражировали заявление об этом в ночь на 19 июня после того, как президент Казахстана в присутствии Путина назвал ДНР и ЛНР «квазигосударствами», которые его страна не собирается признавать.

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