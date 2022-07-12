Делегация «Талибана» примет участие в международной конференции в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Делегация талибов примет участие в международной конференции по Афганистану, которая пройдет в Ташкенте 25-26 июля. Об этом 11 июля сообщил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«Мы ожидаем делегацию от движения «Талибан», которое сегодня является реальной властью в этой стране», — сказал Норов в ходе «круглого стола», прошедшего накануне в Москве.

Он отметил, что участие талибов в конференции «не означает, что мы их признаем».

«Мы хотим через эту конференцию довести до нынешних властей… Это направлено на то, чтобы они выполняли свои международные обязательства, которые приняли в рамках ташкентской встречи, и подписанные там соглашения», — сказал Норов.

«Наши позиции — России, Узбекистана и соседних стран — совпадают: движение «Талибан» должно выполнить свои обязательства, создать инклюзивное правительство, включающее все политические, этнические и религиозные группы в этой стране», — добавил он.

25-26 июля в Ташкенте пройдет международная конференция по Афганистану, в которой примут участие более 20 государственных делегаций.