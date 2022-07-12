Лукашенко считает, что НАТО готовится к войне в Восточной Европе

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке НАТО к войне в Восточной Европе. По его словам, об этом свидетельствует решение увеличить число сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек, которое накануне озвучил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Лукашенко уверен в том, что в мирное время подобные поступки свидетельствуют о подготовке к началу боевых действий, пишет БелТа.

«Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. И нам надо выстоять. И мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить», — заявил Лукашенко в ходе исторического мероприятия «Поезд памяти».

По его словам, западные страны активно ведут разведку на земле и в воздухе, осваивают военную логистику, проводят учение, перебрасывают технику и запасы из других регионов, увеличивая военные бюджеты.

«Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток». Забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников», - отметил Лукашенко.

Он добавил, что западные страны оказывают на республику нарастающее давление как в военно-политической, так и в экономической и информационной сферах и пытаются расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Белоруссия и Россия, передает «БелТА».

«Это в очередной раз подтверждает - против Белоруссии развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер. В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве, - подчеркнул он. - Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Белоруссии не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы».

Лукашенко также обвинил Запад в методичном разрушении системы глобальной безопасности.

«События, которые сегодня развернулись вокруг Белоруссии и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности, - цитирует его президентская пресс-служба. - Происходящие события - это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии, в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается неонацистская идеология и откровенно фашистские режимы вокруг неугодных стран. К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет».