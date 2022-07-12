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В Алматы снова ввели масочный режим
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане, в Алматы вновь начал действовать масочный режим и другие противоэпидемические меры, сообщает акимат города.

В городе вводятся следующие ограничения:

- перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу;

- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционную форму работы;

- ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;

- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

Пока ношение маски носит рекомендательный характер, подчеркнули в горакимате.

Вчера сообщалось, что Алматы близок к «красной» зоне по коронавирусу. За сутки было выявлено 200 случаев COVID-19.

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