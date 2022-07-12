В Алматы снова ввели масочный режим

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CentralAsia (KZ) - Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане, в Алматы вновь начал действовать масочный режим и другие противоэпидемические меры, сообщает акимат города.
В городе вводятся следующие ограничения:
- перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу;
- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционную форму работы;
- ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;
- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.
Пока ношение маски носит рекомендательный характер, подчеркнули в горакимате.
Вчера сообщалось, что Алматы близок к «красной» зоне по коронавирусу. За сутки было выявлено 200 случаев COVID-19.
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