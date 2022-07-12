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В Узбекистане 38-летний мужчина почти год насиловал 14-летнюю подругу своей дочери

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентской области 14-летнюю девочку в течение 8 месяцев насиловал 38-летний отец ее подруги. В Генпрокуратуре Узбекистана прокомментировали ситуацию.

В соцсетях появилось видеообращение, где девочка рассказала, что 38-летний мужчина насиловал ее и угрожал убийством, если она кому-нибудь расскажет.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по данному факту 8 июля было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 128 УК РУз (Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет). Данной статьей предусматривается наказание в виде обязательных общественных работ до 480 часов или исправительных работ до 3 лет или ограничение свободы от 1 года до 3 лет либо лишение свободы от 1 года до 3 лет.

В данный момент Следственным отделом ОВД проводятся следственные мероприятия.

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