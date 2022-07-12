Узбекистан и ЕАЭС подписали документ о направлениях сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 июля принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Как отметили в пресс-службе главы государства, были рассмотрены приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, прежде всего в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, инноваций, миграции и туризма.

Мирзиеев особо отметил налаженное системное взаимодействие Узбекистана со структурами Организации в качестве государства-наблюдателя.

Реализуется Меморандум и План совместных мероприятий до 2023 года. Сегодня был подписан Перечень дополнительных направлений сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего устранения торговых барьеров, усиления промышленной кооперации и стимулирования деловых контактов, развития проектного сотрудничества, продвижения проектов и программ в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной Рабочей группы.