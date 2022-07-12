В Таджикистане введут наказание за распространение фейков о службе в армии

CentralAsia (TJ) - Министерство обороны Таджикистана разработало и предложило законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают применение штрафа или административного ареста за распространение ложной или непроверенной и недостоверной информации о Национальной армии.

Как пояснили в министерстве обороны, поправки разработаны и предложены с целью предотвращения распространения через СМИ, интернет, социальных сетей ложной и непроверенной (фейковой) информации об условиях службы в рядах Вооруженных сил Таджикистана или о кампании по призыву в армейские ряды.

Отмечается, такие рода ложные информации и слухи вредят престижу Вооруженных сил, унижают честь и достоинство военнослужащих.

«Увеличение количества ложной информации о Вооруженных силах Таджикистана некоторыми представителями СМИ и другими лицами, преследующими определенные цели, вынудили Минобороны искать новые пути борьбы с этим явлением, в частности посредством внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях», – отметили в министерстве.

«Тенденция увеличения ложной и непроверенной информации о службе в армии с служит росту недоверия общества к армии и наносит ущерб обороноспособности страны», – добавили в оборонном ведомстве.

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