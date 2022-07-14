Новый чемпион Наадама посвятил свой лучший борцовский приз детям

Хангай Оргих

CentralAsia (MNG) - Чемпионом Великого Государственного Наадама-2022 стал Хангай Оргих.

По всей стране монголы широко отметили национальный праздник Наадам, посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции и 30-й и 31-й годовщинам Демократической революции.

ООО «Тойота Сэйлз Монголия» уже 9-й год работает официальным партнером национального фестиваля Наадам и традиционно вручает приз лучшему борцу.

Во время пандемии COVID-19, которая потрясла весь мир, в последние два года в сотрудничестве с Канцелярией губернатора столицы и Комиссией по организации национального фестиваля, в качестве представителя сектора здравоохранения Монголии, столица Департамент здравоохранения и Национальный центр охраны здоровья матери и ребенка подарила Toyota HIACE приз лучшего борца.

В этот раз, получив приз от этой компании, О. Хангай решил передать свой борцовский приз Национальному центру охраны здоровья матери и ребенка для оснащения отделения детской консультативной поликлиники.

Детская поликлиника центра площадью 283,8 м2 будет отремонтирована, и начаты ремонтные работы, чтобы сделать эту зону удобной и полезной для клиентов.

«В первую очередь хочу поздравить собравшихся здесь людей и весь монгольский народ по случаю Великого Государственного Наадама. Я счастлив, что выиграл Государственный фестиваль и посвятил первую премию на благо общества, особенно на благо детей», — сказал О.Хангай, новый чемпион Наадама.

Хангай Оргих и Ясуо Оучи

«Мы надеемся, что бренд Toyota будет работать для достижения целей в области устойчивого развития и способствовать благосостоянию монгольского общества. Toyota не только предоставляет безопасные автомобили, но и стремится к благополучию будущих поколений детей. Большое спасибо, что приняли наше предложение и согласились работать с нами», — сказал Ясуо Оучи, генеральный директор ООО «Тойота Сейлз Монголия».

фото: gogo.mn

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