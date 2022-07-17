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Узбекистан усилил медицинский контроль на пропускных пунктах на границе из-за вспышки холеры в Афганистане
Предыстория: На юге Афганистана от холеры за сутки умерли 40 человек

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан усилил медицинский контроль на пропускных пунктах на границе из-за вспышки холеры в Афганистане, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС).

Ранее, ряд зарубежных СМИ сообщил, что в двух провинциях Афганистана за сутки от холеры умерло 40 человек. Наибольшее количество зараженных зафиксировали в районах Багран, Сивари и Дайчопан. В Министерстве здравоохранения Афганистана также сообщили о случаях заражения в провинции Кандагар. Сейчас в эти регионы направили мобильные бригады. Среди жертв – не менее 15 детей.

По данным СЭС, в Узбекистане реализуется комплекс мер для предотвращения распространения и возникновения холеры. В частности, в настоящее время в республике действуют 54 санитарно-карантинных пункта в местах пересечения государственных границ, из них 36 – на автомобильных дорогах, 11 – в международных аэропортах, 6 – на железных дорогах и 1 – в речном порту.

Кроме того, для улучшения медико-санитарного осмотра пассажиров, въезжающих на территорию Узбекистана, все международные аэропорты и пункты пропуска с высоким пассажиропотоком, расположенные на автомобильных дорогах, оснащены современными тепловизионными камерами и бесконтактными термометрами (пирометрами).

В инфекционных больницах и центрах оральной регидратации больных с острой диареей обследуют на холеру, специальные лаборатории санитарно-эпидемиологической службы обеспечены необходимым оборудованием, реактивами и питательными средами для диагностики этого заболевания.

Еще один важный момент – еженедельно берутся пробы из открытых водоемов и исследуются на наличие возбудителей холеры, создан резерв лечебных мест с целью приема больных, а также запас необходимых медикаментов.

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