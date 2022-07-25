Белоруссия рассматривает Узбекистан в качестве ключевого партнера в Центральной Азии, - Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

CentralAsia (UZ) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 24 июля, что Минск рассматривает Узбекистан в качестве ключевого партнера в регионе Центральной Азии, власти страны готовы оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС.

«Беларусь рассматривает Узбекистан как ключевого партнера в регионе Центральной Азии и готова оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским экономическим союзом», - говорится в сообщении президентской пресс-службы по итогам телефонного разговора белорусского лидера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Отмечается, что речь шла также о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президенты обсудили взаимодействие стран в двустороннем и многостороннем форматах. Касаясь двустороннего экономического взаимодействия, главы государств отметили рост товарооборота: в январе - мае нынешнего года сохраняется его положительная динамика, товарооборот достиг $147,4 млн, рост составил 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Лидеры двух стран отметили, что перспектив развития сотрудничества более чем достаточно: наращивание взаимных поставок востребованной на рынках двух стран продукции, расширение кооперации, создание новых совместных производств. Еще одной темой разговора президентов стала ситуация в Каракалпакстане: главы государств обменялись мнениями относительно произошедших там событий.

По данным пресс-службы, обсудить все конкретные направления углубления взаимодействия главы государств договорились в сентябре - во время встречи в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Очередной саммит ШОС пройдет 15 и 16 сентября в Самарканде. Все государства - члены ШОС подтвердили свое участие в его работе. Белоруссия является страной - наблюдателем при ШОС.