В Афганистане и Иране в результате наводнения погибли более 200 человек

Сельхоз угодья, подтопленные в результате наводнения в Афганистане. Фото с сайта TOLOnews

CentralAsia (CA) - Более ста человек стали жертвами наводнения в Афганистане за последний месяц. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан».

«120 человек стали жертвами наводнений [за последний месяц], еще 152 получили ранения», — рассказал представитель МЧС талибов Мохаммад-Насим Хаккани.

Жители провинции Пактия заявили, что наводнения лишили их питьевой воды.

«Каналы и колодцы, которые люди использовали для получения питьевой воды, а также сельскохозяйственные угодья были разрушены», — сообщил житель Пактии Рахматулла Зиармал.

За последний месяц наводнения произошли в двух десятках провинций Афганистана (всего в стране 34 провинции) и нанесли ущерб многим объектам инфраструктуры, включая автомагистрали и дороги.

Наводнения в результате ливневых дождей произошли и в соседствующем с Афганистаном Иране. Там тоже не обошлось без жертв.

По последним данным, в разных районах Ирана погибли 69 человек, сообщил заместитель главы Организации по чрезвычайным происшествиям исламской республики Нежад Джахани. Он добавил, что шестеро из погибших — граждане Ирака. «Еще 45 человек числятся пропавшими», — рассказал Джанани.

Наводнения наблюдаются примерно в 2/3 всех провинций страны (24 из 31). Среди наиболее пострадавших регионов — Тегеран.

Стихийным бедствием также охвачены области Бахтиария, Исфахан, Йезд, Лурестан, Мазандеран и Чехармехаль. Метеорологи призывают воздержаться от походов в горы и прогулок к берегам рек.