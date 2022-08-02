В Волгограде 11 узбекистанцев после массового отравления находятся в больнице

CentralAsia (UZ) - 11 трудовых мигрантов из Узбекистана, которые 28 июля массово отравились в Быковском районе Волгоградской области, продолжают проходить лечение в больнице. Об этом сообщило Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана.

По данным агентства, всего было госпитализировано 11 узбекистанцев в возрасте от 18 до 60 лет. Все они незаконно работали в фермерском хозяйстве «Победа» в Быковском районе Волгоградской области. Двух граждан направили в Волгоградскую областную инфекционную больницу, остальные девять лечатся в Быковской центральной районной больнице.

У всех граждан диагностировали острый гастроэнтероколит. В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.