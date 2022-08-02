экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Волгограде 11 узбекистанцев после массового отравления находятся в больнице

CentralAsia (UZ) -  11 трудовых мигрантов из Узбекистана, которые 28 июля массово отравились в Быковском районе Волгоградской области, продолжают проходить лечение в больнице. Об этом сообщило Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана.

По данным агентства, всего было госпитализировано 11 узбекистанцев в возрасте от 18 до 60 лет. Все они незаконно работали в фермерском хозяйстве «Победа» в Быковском районе Волгоградской области. Двух граждан направили в Волгоградскую областную инфекционную больницу, остальные девять лечатся в Быковской центральной районной больнице.

У всех граждан диагностировали острый гастроэнтероколит. В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Минобороны РФ заявило об уничтожении пусковой установки Harpoon близ Одессы
  • В России за сутки выявили 9,5 тыс. заболевших COVID-19
  • Зерноводы Туркменистана заготовили 1,5 миллиона тонн пшеницы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com