В Волгограде 11 узбекистанцев после массового отравления находятся в больнице

- Узбекистан, происшествия
- 17:08, 02 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - 11 трудовых мигрантов из Узбекистана, которые 28 июля массово отравились в Быковском районе Волгоградской области, продолжают проходить лечение в больнице. Об этом сообщило Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана.
По данным агентства, всего было госпитализировано 11 узбекистанцев в возрасте от 18 до 60 лет. Все они незаконно работали в фермерском хозяйстве «Победа» в Быковском районе Волгоградской области. Двух граждан направили в Волгоградскую областную инфекционную больницу, остальные девять лечатся в Быковской центральной районной больнице.
У всех граждан диагностировали острый гастроэнтероколит. В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.
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