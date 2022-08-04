Эрдоган на переговорах с Путиным обсудит покупку самолетов-амфибий

CentralAsia (CA) - Президент Турции Тайип Эрдоган поднимет на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в Сочи вопрос покупки самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.

«Как вы знаете, завтра мы едем в Сочи. У нашего президента встреча с господином Путиным. Будет выведен на определенную стадию вопрос о покупке самолетов (самолетов-амфибий) у России. Поскольку есть вопросы, которые можно легко преодолеть в двусторонних отношениях, этот вопрос, вероятно, будет в повестке дня и на этой встрече», - приводит слова министра агентство Anadolu.

По словам министра, в борьбы с лесными пожарами участвуют в целом по стране 11 тыс. сотрудников пожарных бригад.

Министр Турции отметил, что с целью оперативного вмешательства создана специальное подразделение в составе 460 специалистов, которые первыми начинают борьбу с пожарами.

Вахит Киришчи сообщил также, что в ходе переговоров в Сочи (5 августа) вопрос закупки из РФ самолетов для борьбы с пожарами «будет выведен на определенный уровень».