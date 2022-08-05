экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В аэропортах Таджикистана пассажиропоток вырос за год более чем вдвое

CentralAsia (TJ) -  В январе - июне 2022 года пассажиропоток в международных аэропортах Таджикистана составил 1,3 миллиона человек, что почти в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (510 тысяч человек). Об этом сказал глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Дилшод Сафарзода, передают таджикские СМИ.

Сообщается, что пассажиропоток в Международном аэропорту Душанбе в указанный период составил 731 тысячу человек, или 56 процентов от общего пассажиропотока всех аэропортов Таджикистана.

Авиакомпания Somon Air в январе - июне 2022 года обслужила 234,3 тысячи пассажиров по международным и внутренним направлениям, что на 71,5 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года.

В отчетный период в Таджикистане осуществляли деятельность 11 авиакомпаний, среди которых только одна таджикская - Somon Air.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Минобороны России заподозрило США в причастности к возникновению COVID
  • В России выявили 17 тыс. заболевших COVID
  • В Узбекистане могут ввести мораторий на подземные воды


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com