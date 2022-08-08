Новый шпионский скандал в Улан-Баторе. При чем здесь Россия

CentralAsia (MNG) - Немецкий сайт Nosvox.com опубликовал сенсацию о российских шпионах в Монголии. Эта информация взорвала воздушные замки в монгольском обществе. Nosvox сообщает, что гражданин России Евгений Симонов и его монгольская жена Сухгэрэл Дугэрсурэн остановили и саботировали проекты по выработке электроэнергии в Монголии, и как это продолжается, передает монгольский новостной сайт Isee.mn.

Статья началась с заголовков Falscher Aktivismus: Russlands unbemerkte operationen, um seinen einfluss zu erhalten или Ложный активизм: молчаливые операции России по сохранению своего влияния. Дальше продолжаются:

С началом российской «специальной военной операции» на Украине в феврале стало более очевидным намерение России использовать статус энергетической сверхдержавы для удержания соседних и других стран под своим влиянием. Ранее страны ЕС рассчитывали на развитие сотрудничества в энергетической сфере за счет дружественных отношений с Россией. К сожалению, их надежды не только не оправдались, но они начали понимать, что действительно финансируют российскую военную машину.

Тем не менее политика России по сохранению влияния на другие страны-потребители энергии не ограничивается природным газом и нефтью. Для других стран, которые не зависят от ископаемого топлива для производства электроэнергии, Россия использует другие стратегии, которые бессовестно включают в себя экологическую, социальную и правозащитную деятельность.

Эта стратегия в основном используется с соседями России, такими как Монголия, развивающаяся страна в Северо-Восточной Азии с большой территорией и небольшим населением. Правительство Монголии фактически проводит политику сокращения выбросов углерода и пытается реализовать гидроэнергетические проекты, такие как Шурэн и Эрдэнэбурэн, для создания в стране экологически чистых источников энергии.

К сожалению, такая политика этой небольшой страны прямо бросает вызов энергетическому влиянию России. По этой причине темы монгольской природы и охраны окружающей среды, которые почти не использовались в России, стали «важной» темой для российского правительства.

Российский экоактивист Евгений Алексеевич Симонов был объявлен Россией «иностранным агентом» («Иностранный агент») в 2021 году. Но в отличие от других российских активистов, которые сосредоточены на проблемах родины, его усилия в основном сосредоточены на экологических проблемах Монголии. Тем не менее, его статус иностранного агента дает ему удобное алиби для возобновления своей деятельности, не вызывая подозрений в связях с российским правительством. Таким образом, создается впечатление, что его статус намеренно завуалирован.

В … он успешно предотвратил упомянутые выше монгольские проекты чистой энергетики благодаря деятельности своей неправительственной организации «Реки без границ». Тем не менее его подрывные действия не остались незамеченными монгольскими властями, которые в 2014 году запретили ему въезд в Монголию на 10 лет.

По имеющейся информации, Симонов очень умело использует свою экологическую активность, чтобы познакомиться с местными активистами и использовать их для своих «диверсионных» операций. Благодаря своим умениям он собрал в Монголии верных последователей, которые продолжают его дело и по сей день.

С помощью активистов-экологов и правозащитников Россия может поставить своих соседей и малые народы в российскую энергетическую зависимость и сохранить свое влияние.

А сайт Nosvox опубликовал ряд документов, подтверждающих вышеупомянутую шпионскую деятельность против Монголии со стороны соседней империи.

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