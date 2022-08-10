В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - 1650 случаев за сутки
- Азия и мир, общество
- 9:43, 10 августа 2022
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CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Вчера было 1128 случаев.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 427;
в Карагандинской области – 200;
в городе Алматы – 183;
в Костанайской области – 97;
в Павлодарской области – 88;
в Акмолинской области – 81;
в Актюбинской области – 78;
в ЗКО – 68;
в ВКО – 52;
в СКО – 49;
в Атырауской области – 48;
в Кызылординской области – 45;
в Жетысуской области – 37;
в Абайской области – 34;
в Жамбылской области – 31;
в Мангистауской области – 31;
в Алматинской области – 30;
в Улытауской области – 29;
в городе Шымкент – 28;
в Туркестанской области – 14.
Всего в стране подтверждено 1 370 983 случая.
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