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В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - 1650 случаев за сутки

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Вчера было 1128 случаев.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 427;

в Карагандинской области – 200;

в городе Алматы – 183;

в Костанайской области – 97;

в Павлодарской области – 88;

в Акмолинской области – 81;

в Актюбинской области – 78;

в ЗКО – 68;

в ВКО – 52;

в СКО – 49;

в Атырауской области – 48;

в Кызылординской области – 45;

в Жетысуской области – 37;

в Абайской области – 34;

в Жамбылской области – 31;

в Мангистауской области – 31;

в Алматинской области – 30;

в Улытауской области – 29;

в городе Шымкент – 28;

в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 1 370 983 случая.

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