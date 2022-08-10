В Узбекистан пытались незаконно ввезти из Казахстана бензин на $45 млн

CentralAsia (UZ) - Из Казахстана пытались незаконно вывезти 280 тонн бензина АИ-95 на $187 тысяч. Топливо везли в Узбекистан, сообщает МИА «Казинформ».

Сотрудники департамента АФМ Павлодарской области РК задержали пять вагонов-цистерн, задекларированных под видом топливной антидетонационной присадки. Всего из Казахстана в Узбекистан планировалось вывезти 50 тысяч тонн бензина на сумму $45 млн.

В настоящее время продолжается расследование произошедшего.

В Узбекистане литр АИ-95 стоит 12 400 сумов (более 1 доллара). В Казахстане его стоимость составляет 194 тенге (4 397 сумов или 0,5 доллара).

В прошлом месяце Казахстан ввел ограничения на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом до середины января 2023 года. В личных целях водителю разрешается иметь полный бак горючего и запас в канистре не более 20 литров.