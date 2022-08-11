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Французский элитный шахматный клуб пригласил в свои ряды монгольскую шахматистку
Монгольская шахматистка А.Энхтуул
Монгольская шахматистка А.Энхтуул

CentralAsia (MNG) -  

Монгольская шахматистка и гроссмейстер А.Энхтуул получила предложение играть в сборной Франции, — пишут монгольские СМИ.

Гроссмейстер А. Энхтуул получила приглашение профессионального шахматного клуба Le Mulhouse Philidor выступить от имени Франции. Это приглашение было отправлено официальным письмом, когда она участвовала в 44-й Всемирной шахматной олимпиады ФИДЕ в Ченнаи, Индия.

В случае принятия предложения приглашающая сторона заявила, что необходимо представлять клуб Le Mulhouse Philidor от имени Франции на командном чемпионате «Кубок Европы», который состоится в Австрии в октябре 2023 года.

В дополнение к результатам достижений гроссмейстера А. Энхтуула в этом году французская сторона подчеркнула, что это предложение было сделано с учетом ее успеха на 44-й Всемирной шахматной олимпиаде, состоявшейся в Ченнаи, Индия, где она соревновалась с лучшими шахматистами мира на 1-м таблица и место в топ-20.

Le Mulhouse Philidor (иногда называемый Philidor Mulhouse или le Philidor) — шахматный клуб Мюлуза, присутствующий во французской шахматной элите с 1997 года. Он был создан в 1971 году. Различные первые команды этого клуба играют соответственно в Топ-12, без перерыва с 1997 года, в Женском Топ-12 с момента создания этого дивизиона в 2003 году и в Молодежном Топ-12 с 1988 года.

Клуб был назван в честь Франсуа-Андре Даникана Филидора. Франсуа-Андре Даникан Филидор (фр. François-André Danican Philidor, 7 сентября 1726, Дрё, Франция — 31 августа 1795, Лондон) — французский оперный композитор, шахматист, шахматный теоретик, в своё время считался сильнейшим шахматистом в мире. Предвестник позиционной шахматной школы.

Филидор разработал тактику продвижения пешечной цепи, настаивал на важности пешечного центра и проанализировал борьбу за центр. Во многом его идеи легли в основание шахматной теории следующего века. Написанная им книга «Анализ шахматной игры» стала классикой, она выдержала 42 издания только в XVIII веке и многократно переиздавалась позже.

Именем Филидора назван шахматный дебют — «Защита Филидора».

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