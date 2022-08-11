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Шахматистам Узбекистана, вернувшимся из Индии победителями, подарили автомобили (видео)
Предыстория: Узбекистан впервые стал чемпионом Всемирной шахматной Олимпиады

CentralAsia (UZ) -  Шахматисты Узбекистана вернулись из индийского города Ченнаи на родину в ночь на 11 августа.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта РУз, в аэропорту победителям устроили торжественную встречу. В ней участвовали члены правительства и руководства Ташкента во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Премьер республики лично вручил чемпионам сертификаты на сумму 600 млн сумов (454,5 тысячи) и ключи от новых автомобилей «Equinox». Тренерам вручены сертификаты на сумму 300 млн сумов ($27,2 тыс.).

Мужская сборная Узбекистана впервые в истории заняла первое место на взрослой Всемирной шахматной олимпиаде. В 2018 году сборная Узбекистана почти в этом же составе — Синдаров, Вохидов, Якуббоев и Абдусатторов, а также Ситора Сапарова — выиграла Всемирную шахматную олимпиаду среди юниоров.

Как сообщалось ранее, за победу на 44-й Всемирной шахматной олимпиаде все члены мужской сборной Узбекистана удостоены почетного звания «Ўзбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана»).

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