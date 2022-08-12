Бишкек и Душанбе попали в тройку самых дешевых для иностранцев городов, - рейтинг Mercer

CentralAsia (TJ) - Столицы Кыргызстана и Таджикистана заняли первое и третье место соответственно в рейтинге Cost of Living Survey компании Mercer по дешевизне жизни для иностранцев.

В первой «тройке» самых дешевых для проживания иностранцев городов оказались Анкара, Бишкек и Душанбе. В десятку вошли также Алжир, Тунис, Стамбул, Карачи, Исламабад, Алматы и Ташкент.

Столица Туркменистана, как и российские города, в рейтинге отсутствует.

Самым дорогим для проживания иностранцев городом признан Гонконг. В топ-10 самых дорогих городов вошли Тель-Авив, Нью-Йорк, Сингапур, Токио, Пекин, и четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн.

Рейтинг составлен на основе опроса среди зарубежных специалистов, работающих в крупных городах мира.

Авторы исследования оценивали города по стоимости более чем 200 товаров и услуг, среди которых стоимость аренды жилья, общественного транспорта, еды, одежды и развлечений.

Отчетами международной консалтинговой компании Mercer в основном пользуются крупные корпорации, которые отправляют своих работников в филиалы в другие города мира.

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