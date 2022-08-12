В Ташкенте победителям 44-й Всемирной шахматной олимпиады вручены денежные призы

CentralAsia (UZ) - В городе Ченнаи Индии прошла 44-я Всемирная шахматная олимпиада. Узбекские шахматисты вернулись с этого соревнования с исторической победой.

Мужская сборная Узбекистана оказалась единственной командой, которая не проиграла ни разу. Женская сборная также завершила соревнования на 31-м месте среди 162 команд.

В связи с этим, 12 августа в Министерстве развития спорта Узбекистана состоялась церемония награждения победителей Всемирной шахматной олимпиады. В мероприятии приняли участие заместитель министра развития спорта, президент шахматной федерации, вице-президент шахматной федерации, чемпионы олимпиады и их родители.

От имени победителей выступил Жахонгир Вахидов. В своей речи он поблагодарил главу государства за все созданные условия в стране. Также он с уверенностью сказал, что команда шахматистов приложат все усилия для того, чтобы одержать победу и сохранить первенство в олимпиаде в Венгрии, которая пройдет в 2024 году.

В ходе мероприятия шахматистам были вручены денежные призы.

Ранее также сообщалось, что Узбекистан примет в 2026 году Всемирную шахматную олимпиаду.