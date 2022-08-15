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Золотая призерша Всемирной шахматной Олимпиады-2022 из Монголии получила новенькая Renualt Sandero Stepway

CentralAsia (MNG) -  

9 августа 17-летняя Мөнгөнзул Бат-Эрдэнэ успешно возглавила четвертую таблицу шахматной олимпиады и завоевала золотую медаль в личном зачете. Нет игрока, который играл бы за четвертым столом более успешно, чем 17-летняя Мөнгөнзул.

Таким образом, Монголия впервые в своей истории завоевала золотую медаль на Всемирной шахматной Олимпиаде.

13 августа в знак признания ее успеха группа МОННИС вручила ей подарочный сертификат на новый автомобиль Renault Sandero Stepway.

«Мастер Б.Мөнгөнзул добилась исторического успеха и завоевал первую золотую медаль. Она доказала, что монголы могут добиться успеха в мире не только в силовых, но и в интеллектуальных видах спорта. Группа «Моннис» подарила автомобиль, чтобы поощрить юных спортсменов и закрепить их будущие успехи. В преддверии своего 25-летия группа «Moннис» вручает награду в сотрудничестве с брендом «Motors renualt», — сказал испольнительный директор компании «Moннис Моторс», Ч.Чинзоригт.

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